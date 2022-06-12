الاقتصاد السياسي للبترول - الفضل شلق

2022/06/12 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الفضل_شلق الثورة العربية التي حدثت عام 2011 لم تفشل.



الذين فشلوا هم الذين واجهوها.



حكام المنظومة العربية الذين لم يستجيبوا لمطالب الثورة، بل تآمروا على جماهيرها، وتدهور أكثر وضع المجتمع منذ ذلك الحين.



يخافون على عروشهم ومنافعهم.



يخافون من مجتمعاتهم.



كلهم حكام استبداديون، سواءً كانوا ملوكاً أو رؤساء جمهورية (منتخبين) .



يعلمون أن الشعب في الساحات قوة لا ترد، وأن نداء “الشعب يريد إسقاط النظام” جدي.



بعضهم س ......





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