مدرب الاولمبي يعلن رحيله عن العراق

2022/06/12 | 09:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أعلن المدرب التشيكي ميروسلاف سوكوب، أن مواجهة أوزباكستان كانت أخر مباراة له مع العراق.وقال سوكوب في المؤتمر الصحفي الذي عقب المباراة إن “هذه اخر مباراة لي مع منتخب العراق، عقدي انتهى معهم وسأذهب لبيتي مباشرة”.‏وأضاف “لست حزينا على النتيجة، بل انا مستاء من اجواء المباراة, لقد كنا خائفين من الاصابة بسبب […]

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