على بعد 4 كيلومترات من منزله.. شاهد كيف تم العثور على طفل تائه بعمر 3 أعوام

2022/06/12 | 09:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك عشرات الأشخاص في جهود البحث عن طفل صغير ضائع في منطقة في ولاية مونتانا الأمريكية.قالت الشرطة إن ريكر ويب البالغ من العمر ثلاثة أعوام شوهد آخر مرة يوم الجمعة، وكان يلعب مع كلب العائلة في الفناء خارج المنزل عندما اختفى.

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