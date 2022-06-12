كيسنجر: الولايات أصبحت منقسمة أكثر مما كانت عليه في حرب فيتنام

2022/06/12 | 09:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعتبر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، أن الولايات المتحدة باتت منقسمة اليوم أكثر مما كانت عليه خلال حرب فيتنام.وقال كيسنجر ردا على سؤال لصحيفة “التايمز” حول هذه المسألة: “نعم ، أكثر (مما كانت عليه في حرب فيتنام) بما لا يقارن”.وأوضح كيسنجر أنه في أوائل السبعينيات، كان التعاون بين الحزبين الجمهوري […]

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