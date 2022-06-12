تسع خضروات تصبح صحية أكثر عند طهيها

2022/06/12 | 09:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تتجه العديد من الأنظمة الغذائية الحديثة إلى إدخال الوجبات الغذائية النيئة، بما في ذلك الخضار، وذلك بسبب اعتقاد أنه كلما قل تناول الطعام المعالج كان ذلك أفضل.وتشير الدراسات إلى أنه ليست كل الخضار مغذية أكثر عند تناولها نيئة، في الواقع تكون بعض الخضروات أكثر تغذية عند طهيها، وهنا تسعة منهم.الهليون تتكون […]

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