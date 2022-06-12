استقرار اسعار صرف الدولار بالأسواق المحلية

2022/06/12 | 09:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الأحد، استقراراً بالاسواق المحلية في العراق لليوم الثاني على التوالي.

وذكر مراسل (بغداد اليوم) أن اسعار صرف الدولار بحسب محال الصيرفة المنتشرة في بغداد والمحافظات العراقية الاخرى، كالتالي:

بغداد

البيع 148.750 دينار

الشراء 147.750 دينار

الشمال

البيع 148.750 دينار

الشراء 147.750 دينار

الجنوب

البيع 148.750 دينار

الشراء 147.750 دينار

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