محتجون يغلقون عددا من المؤسسات النفطية الحيوية في البصرة

2022/06/12 | 09:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/البصرة … أغلق متظاهرون من شريحة العقود والأجراء اليوميين في البصرة، الأحد، عدد من المؤسسات النفطية الحيوية بالمحافظة، احتجاجا على عدم شمولهم ضمن قانون الامن الغذائي الذي صوت عليه البرلمان.وقال مراسل وكالة /المعلومة/، ان، المئات من موظفي العقود والاجراء اليوميين، اقدموا صباح اليوم، على قطع الطرق الرئيسية المؤدية الى الحقول والمصافي النفطية في محافظة […]

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