القوة الجوية يطالب بتأجيل مباراته أمام الزوراء

2022/06/12 | 09:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد طالبت إدارة نادي القوة الجوية، بتأجيل مباراة فريقها أمام الزوراء رسمياً في ربع نهائي كأس العراق.وذكر النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “إدارة نادي القوة الجوية الرياضي، فاتحت اتحاد الكرة لتاجيل مباراة القوة الجوية أمام الزوراء في ربع نهائي كأس العراق ، إضافة إلى الإتصال الهاتفي الذي جمع قائد القوة الجوية […]

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