2022/06/12 | 09:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاحد، عن ضبط سبع شاحنات مخالفة للضوابط في كمرك المنطقة الشمالية.ذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية يضبط ( ٧ ) شاحنات محملة ( اجهزة كهربائية، اربعة معامل لانتاج القير والاسمنت،مولدة كهرباء،ملابس، قرطاسية،مواد غذائية متنوعة) لمخالفتها […]

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