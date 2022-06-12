السهلاني: انفراجة الازمة مرهونة بتسمية الكتلة الأكبر وحل الخلافات

2022/06/12 | 09:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد النائب السابق عن تحالف الفتح وليد السهلاني، ان المشكلة الحقيقية تكمن في تسمية الكتلة الأكبر، لافتا الى ان الانفراجة ستكون بعد حل الخلافات بين التحالفات ومعرفة من هو التحالف الذي سيذهب باتجاه تشكيل الحكومة.وقال السهلاني لـ /المعلومة/، ان “الانسداد السياسي سيصل في قادم الايام الى نهاية وانفراجة من اجل خدمة البلد […]

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