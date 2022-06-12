محتجون يغلقون مؤسسات نفطية حيوية في البصرة

2022/06/12 | 09:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أغلق متظاهرون من شريحة العقود والأجراء اليوميين في البصرة، الأحد، عدد من المؤسسات النفطية الحيوية بالمحافظة، احتجاجا على عدم شمولهم ضمن قانون الامن الغذائي الذي صوت عليه البرلمان.

إذ أقدم المئات من موظفي العقود والاجراء اليوميين، على قطع الطرق الرئيسية المؤدية الى الحقول والمصافي النفطية في محافظة البصرة.

ومن بين المؤسسات النفطية التي تم قطع الطرق المؤدية اليها هي (البرجسية، مدخل بئر 20 ومصفى الشعيبة وباب الزبير ومدخل الرميلة الشمالية ومدخل حقل مجنون النفطي وحقل غرب القرنة 1 و2.).

وقطع المتظاهرون أيضا محطة بن عمر الغازية والنفطية وطريق ام قصر والميناء واغلاق لكل المحطات النفطية والغازية في محافظة البصرة.

ولوحوا بغلق جميع المؤسسات النفطية في محافظة البصرة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم وشمولهم بقانون الامن الغذائي.

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