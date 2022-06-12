نغم راجح … عصا ناير… وقلبُ الفقي - فاطمة ناعوت

2022/06/12 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت كيف تصفُ بالكلمات رائحةَ زهرة الياسمين، أو طعمَ ثمرة البرتقال أو صوت طائر الوقواق؟! مستحيل! رسمُ الجمالِ بالكلمات صعبٌ لأن اللغةَ قاصرةٌ.



لابد من مشاهدة الجمال وتذوقه وسماعه.



كيف ترسمُ بالكلمات لوحةً لـ"فان جوخ"، أو قطعة لـ"تشايكوفسكي"؟ مستحيل.



عليك أن تكتب: اذهبْ إلى متحف جوخ بأمستردام وشاهد بنفسك زارعي البطاطس وقمح آرل، وتوجّه إلى دار الأوبرا وأنصتْ بنفسك إلى صوت الجمال هناك.



لا شيء بوسعه وصف ال ......





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