وسائل إعلام إيرانية: احتجاز طائرة تابعة لـ

2022/06/12 | 09:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وسائل إعلام إيرانية تديرها الدولة، الأحد، أن طائرة إيرانية من طراز بوينج 747 تابعة لماهان إير احتجزت في الأرجنتين.

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