وسائل إعلام: احتجاز طائرة إيرانية في الأرجنتين

2022/06/12 | 09:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، أن طائرة إيرانية من طراز “بوينغ 747” تابعة لشركة “ماهان إير” احتجزت في الأرجنتين.ولم يصدر تأكيد رسمي من إيران للتقرير الذي بثه التلفزيون الرسمي ووكالة أنباء الطلبة شبه الرسمية.

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