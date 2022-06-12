الذكرى السنوية الثانية لرحيل المدرب علي هادي

2022/06/12 | 09:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعقبل عامين من اليوم فجعت الجماهير الرياضية بخبر رحيل واحد من أبرز نجوم الكرة العراقية، اللاعب السابق والمدرب علي هادي متأثراً بمضاعفات فيروس كورونا .عرف علي هادي بروحه المرحة وبجرأته وشجاعته على قول كلمة الحق؛ ما جعله محط ثقة لدى الرياضيين وأكسبه محبة الجماهير .ولد هادي ببغداد في الأول من حزيران العام 1967 وتنقل بين عدة أندية عراقية، أبرزها الزوراء، والطلبة، والجيش، ولعب لصالح نادي العهد، موسم "1997- 1998"، كما لعب في لبنان لأندية الصفاء، وشبيبة المزرعة قبل الانتقال للتدريب، فقد درّب منتخب العراق للناشئين، وفرقاً عدة مثل السماوة، والكرخ، والطلبة، وزاخو الذي كان يرأس جهازه الفني عند وفاته.حصل على أفضل مدافع عراقي لسنوات متتالية عدة وأحرز لقب الدوري الممتاز مع فريق الزوراء.

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