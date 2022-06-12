نسخة “غير قابلة للحرق” من تاب شهير للبيع في مزاد علني.. مما صُنعت؟

2022/06/12 | 10:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت مارغريت أتوود، المؤلفة الشهيرة، بصنع نسخة "غير قابلة للحرق" من كتابها الشهير "The Handmaid’s Tale".تدور قصة الكتاب حول مستقبل بائس ُتجبر فيه النساء اللواتي يتمتّعن بالخصوبة على إنجاب الأطفال من أجل أصحاب الامتيازات.النسخة "غير القابلة للحرق" من الكتاب مصنوعة من عدد من المواد المقاومة للحريق، وستُباع في مزاد الأربعاء

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