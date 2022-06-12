2022/06/12 | 10:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تندد بتصريحات مسؤولين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط قتلى خلال قمع احتجاجات على الإساءة للنبي ﷺ في الهند) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سقوط قتلى خلال قمع احتجاجات على الإساءة للنبي ﷺ في الهند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).