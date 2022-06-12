القبض على متهمة بالنصب والاحتيال في بغداد

2022/06/12 | 10:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم الاحد، عن القاء القبض على متهمة بالنصب والاحتيال في اليرموك.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “دوريات نجدة اليرموك من القبض على متهمة (نصب واحتيال)”، مبينة أن “عملية القبض تمت بعد ان استنجد مواطن بطاقم دورية النجدة مخبرآ بتعرضة للنصب والاحتيال بملغ (٢٢ مليون دينار) […]

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