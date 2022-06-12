2022/06/12 | 10:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

قالت صحيفة "إلموندو ديبرتيبو" الإسبانية إن زين الدين زيدان توصل إلى اتفاق لتدريب باريس سان جرمان الفرنسي بعقد يمتد لثلاث سنوات.

وأوضحت الصحيفة أن باريس سان جيرمان تمكن أخيرا من إقناع زيدان بأن تدريبه النادي خيار جيد.

وأضاف التقرير أن زيدان موجود حاليا في قطر للقاء مالك باريس سان جيرمان، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وفي حال كان تقرير الصحيفة صحيحا، فقد يصبح زيدان المدرب الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي يدرب كل من ليو ميسي وكريستيانو رونالدو.

وأكدت إذاعة "أوروبا 1" التوصل "إلى اتفاق مبدئي بين باريس سان جيرمان وزين الدين زيدان كي يتولى صاحب الرقم 10 السابق تدريب النادي بدءا من الموسم المقبل".

وبات زيدان مرشحا لقيادة باريس سان جيرمان بعد خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا في دور الـ 16 ضد ريال مدريد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيدان يوافق على تدريب باريس سان جرمان لثلاث سنوات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيدان يوافق على تدريب باريس سان جرمان لثلاث سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).