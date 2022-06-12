2022/06/12 | 10:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة التربية، اليوم الاحد، عن إشراف وزيرها علي حميد الدليمي، على تسليم طلبة الثالث متوسط أسئلة مادة الرياضيات.

وقال بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم)، ان "الوزير اشرف بشكل مباشر على تسليم مغلفات اسئلة مادة الرياضيات لطلبة الصف الثالث المتوسط".

وأضاف البيان، ان "الوزير اكد سير عملية التسليم بانسيابية عالية ".

وقررت وزارة التربية في وقت سابق، تأجيل الامتحانات بسبب تسرب أسئلة مادة الرياضيات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة تشكيل لجنة تحقيق وزارية عاجلة تتولى التحقيق في الموضوع ومحاسبة المقصرين وفقا للقانون.

وأثار تسريب أسئلة الامتحانات النهائية (البكالوريا) جدلا واسعا في العراق، بعد أن تداول مدونون ونشطاء عبر المنصات نسخا من أسئلة مادة اللغة الإنجليزية، وقالوا إنها سُربت قبل ساعات من موعد إجراء الامتحان للصف الثالث المتوسط.

الى ذلك أعلن وزير التربية، علي الدليمي، الجمعة الماضي، نتائج التحقيق الخاصة بقضية تسريب الأسئلة الوزارية لطلبة الصف الثالث المتوسط.

وقال الدليمي، خلال مؤتمر صحفي، إن "ليلية الأول من شهر حزيران، وتحديداً فيما يخص امتحان مادة الرياضيات، اكتشفنا أن واحدة من النسخ المسربة كانت حقيقية، وعلى إثرها جرى تأجيل الامتحانات".

وأوضح أن "حارس بناية تربية الرصافة الثانية تمكن من الحصول على أسئلة الامتحانات، وأن "خمسة أشخاص اعتقلهم جهاز الأمن الوطني، حتى الآن، وهم ثلاثة موظفين في الوزارة، والحارس، وآخر تعاون في ترويج الأسئلة على مواقع التواصل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التربية يشرف على تسليم طلبة الثالث المتوسط أسئلة مادة الرياضيات (صورة)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التربية يشرف على تسليم طلبة الثالث المتوسط أسئلة مادة الرياضيات (صورة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).