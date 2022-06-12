العشرات من اصحاب العقود يغلقون شركة مصافي الجنوب في البصرة (صور)

2022/06/12 | 10:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرةأقدم العشرات من اصحاب العقود في محافظة البصرة، اليوم الأحد، على الخروج بتظاهرة أغلقوا خلالها مدخل شركة مصافي الجنوب.وقال مراسلنا ان العشرات من اصحاب العقود خرجوا اليوم بتظاهرة امام شركة مصافي الجنوب وأغلقو بوابتها".

وأضاف ان "المتظاهرين خرجوا للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم ولعدم شمولهم بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي الذي صوّت عليه مجلس النواب قبل ايام".يذكر ان البصرة تشهد تظاهرات متكررة بين الحين والاخر، ولمختلف الاسباب، الأمر الذي وصفه مراقبون بأن التظاهرات ما هي الا انعكاس للواقع المرير الذي يتجرعه المواطن البصري وعلى الصعد كافة.

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