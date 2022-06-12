عالجت نحو عشرة ملايين مريض في مستشفياتها :العتبة الحسينية تنفق اكثر من (55) مليار دينار لعلاج المرضى

2022/06/12 | 10:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس هيئة الصحة والتعليم الطبي في

العتبة الحسينية المقدسة الدكتور ستار

الساعدي ان مستشفيات العتبة الحسينية

المقدسة عالجت نحو عشرة ملايين مريض منذ

افتتاحها وانفقت اكثر من خمسة وخمسون

مليار دينار عر

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