2022/06/12 | 10:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المتولي الشرعي للعتبة الحسينية

خلال حفل افتتاح العتبة الحسينية

المقدسة لاول مشروع من نوعه في العراق

والمتميز على مستوى الشرق الاوسط

اكاديمية السبطين لعلاج التوحد واضطراب

النمو "اننا نهدف من خلال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بحضور رسمي :افتتاح اكبر أكاديمية لعلاج التوحد في العراق وممثل السيستاني يوضح اسباب انجاز مثل هكذا مشاريع (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بحضور رسمي :افتتاح اكبر أكاديمية لعلاج التوحد في العراق وممثل السيستاني يوضح اسباب انجاز مثل هكذا مشاريع (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).