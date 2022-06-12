2022/06/12 | 10:10 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يستأنف طلبة الثالث المتوسط، اليوم
الأول التي أجلت بسبب تسريب أسألتها.
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الأحد، امتحاناتهم الوزارية للدور
الأول التي أجلت بسبب تسريب أسألتها.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر
فاروق السعدون، : إن أكثر من 500 ألف طالب
وطالبة في مرحلة ا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم :استئناف امتحانات الثالث المتوسط) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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