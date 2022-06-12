اليوم :استئناف امتحانات الثالث المتوسط

2022/06/12 | 10:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستأنف طلبة الثالث المتوسط، اليوم

الأحد، امتحاناتهم الوزارية للدور

الأول التي أجلت بسبب تسريب أسألتها.





وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر

فاروق السعدون، : إن أكثر من 500 ألف طالب

وطالبة في مرحلة ا

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