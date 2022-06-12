2022/06/12 | 10:28 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/نينوى..
ثمن رئيس حزب التقدم الإيزيدي سعيد بطوش، الأحد، تضحيات الحشد الشعبي التي ساهمت بتحرير محافظة نينوى وباقي مناطق العراق من سيطرة عصابات داعش الإرهابية.
وقال بطوش في تصريح لـ/المعلومة/ إنه “في مثل هذه الأيام نستذكر سيطرة عصابات داعش على محافظة نينوى وعدد من مناطق العراق، لكن الفتوى المباركة للمرجع الديني السيد علي السيستاني تصدت […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإيزيديون: نثمن تضحيات الحشد الشعبي وندعو لحمايته) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ثمن رئيس حزب التقدم الإيزيدي سعيد بطوش، الأحد، تضحيات الحشد الشعبي التي ساهمت بتحرير محافظة نينوى وباقي مناطق العراق من سيطرة عصابات داعش الإرهابية.
وقال بطوش في تصريح لـ/المعلومة/ إنه “في مثل هذه الأيام نستذكر سيطرة عصابات داعش على محافظة نينوى وعدد من مناطق العراق، لكن الفتوى المباركة للمرجع الديني السيد علي السيستاني تصدت […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإيزيديون: نثمن تضحيات الحشد الشعبي وندعو لحمايته) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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