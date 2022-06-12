الإيزيديون: نثمن تضحيات الحشد الشعبي وندعو لحمايته

2022/06/12 | 10:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/نينوى..ثمن رئيس حزب التقدم الإيزيدي سعيد بطوش، الأحد، تضحيات الحشد الشعبي التي ساهمت بتحرير محافظة نينوى وباقي مناطق العراق من سيطرة عصابات داعش الإرهابية.وقال بطوش في تصريح لـ/المعلومة/ إنه “في مثل هذه الأيام نستذكر سيطرة عصابات داعش على محافظة نينوى وعدد من مناطق العراق، لكن الفتوى المباركة للمرجع الديني السيد علي السيستاني تصدت […]

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