في هذا المطعم..أمهات من إيطاليا يطبخن أشهى الأطباق التقليدية للضيوف

2022/06/12 | 10:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعد الفكرة الرئيسية بسيطة لهذا المطعم، وهي توظيف الأمهات والجدات الإيطاليات الأصليات من إحدى مناطق إيطاليا العشرين، وينتقلن بعد ذلك إلى لندن للحصول على إقامة لمدة ثلاثة أشهر، حيث يعرضن وصفاتهن التقليدية الخاصة القائمة على المأكولات المحلية.

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