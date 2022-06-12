"الشباب الدائم"..علماء يعكسون عملية الشيخوخة في الفئران وهذا ما وجدوه

2022/06/12 | 10:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشارك عالم الأحياء الجزيئية، ديفيد سينكلير، بأدلة تُثبت القدرة على عكس عملية الشيخوخة في الفئران بمختبره في كلية الطب بجامعة هارفارد.ويتحدث عن كيفية تطبيق هذا البحث على البشر يومًا ما.تحدث سنكلير على خشبة المسرح في مؤتمر Life Itself 2022، وهو حدث للصحة والعافية تم تقديمه بالشراكة مع CNN

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