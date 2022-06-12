تركيا تعلن مقتل اثنين من جنودها شمال العراق

2022/06/12 | 10:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل

اثنين من جنودها المشاركين في العدوان

على شمال العراق.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة

الاناضول الناطقة باسم الحكومة التركية

أمس أن عبوة ناسفة انفجرت شمال العراق

م

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