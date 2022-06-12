وفد زائر من خمس دول اجنبية: اكاديمية السبطين لعلاج التوحد غيرت نظرتنا السلبية عن العراق

2022/06/12 | 10:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابدى وفد زائر من خمس دول اجنبية شارك في

حفل افتتاح مشروع اكاديمية السبطين

لعلاج التوحد واضطراب النمو اعجابه

وانبهاره بهذا المشروع الذي نفذ

بمواصفات عالمية، مؤكدين ان ما شاهدوه

في هذا المشروع المتطور و

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