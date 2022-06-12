المرور تقطع الطريق الحولي لقضاء المحمودية لغرض الصيانة

2022/06/12 | 10:48 - المصدر: وكالة خبر

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باشرت كوادر مديرية الطرق والجسور دائرة المهندس المقيم بالعمل في الطريق الحولي لقضاء المحمودية باتجاه محافظة كربلاء المقدسة،مما استدعى قطعه لغرض الترميم والاكساء.

وذكرت المديرية في بيان ” ان مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل حسين “وجه دوريات قاطع الطرق الخارجية التابعة لمديرية مرور بغداد الكرخ وباشراف مدير مرور بغداد( الكرخ) بان تنتشر درويات المرور في اماكن العمل ،ليلاً ونهاراً طيلة مدة العمل”.

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