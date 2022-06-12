مكاتب الاقتراع تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية

2022/06/12 | 10:48 - المصدر: وكالة خبر

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فتحت مكاتب الاقتراع الفرنسية أبوابها أمام الناخبين, اليوم الأحد , في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية لاختيار 577 نائبا في الجمعية الوطنية.

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