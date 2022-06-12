 الحرب كظاهرة اجتماعية وصورة للانتقال المعجل

2022/06/12 | 10:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يكثر الحديث عن أن الحرب على أوكرانيا ستغير الكثير من معالم السياسات العالمية لدرجة توقع البعض انبثاق نظام دولي جديد وتفكك العولمة ونهاية هيمنة أميركا.حوالي منتصف القرن الماضي كتب غاستون بوتول عن الحرب كظاهرة سوسيولوجية وترجم كتابه الى العربية تحت عنوان "هذه هي الحرب".

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