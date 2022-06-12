2022/06/12 | 10:54 - المصدر: السومرية نيوز

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الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع داخل مطعم في شارع فلسطين ببغداد

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