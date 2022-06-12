2022/06/12 | 10:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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المباشرة بتطبيق خطة تأمين حماية طريق الحجاج في كربلاء المقدسة » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 10:55

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