خريجون يقطعون جسرين رئيسيين وسط الناصرية

2022/06/12 | 10:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار … أغلق العشرات من المحتجين من خريجي الكليات والمعاهد في محافظة ذي قار، اليوم الاحد، جسرين رئيسين وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.وذكر مراسل وكالة /المعلومة/، ان، العشرات من المتظاهرين في مدينة الناصرية أقدموا ومنذ فجر اليوم على قطع جسري النصر والزيتون وسط مدينة الناصرية (مركز المحافظة)، بالاطارات المحترقة.وأشار الى إن، خروجهم […]

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