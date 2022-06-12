2022/06/12 | 11:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاحد، عن ضبط ثمان حاويات مخالفة للضوابط في كمرك المنطقة الوسطى.وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “قسم التحري ومكافحة التهريب في كمرك المنطقة الوسطى قام بضبط ثمان شاحنات تحمل(بليت حديد،خشب،كهربائيات،ملابس) مخالفة لضوابط وتعليمات الأستيراد”. واضاف انه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفقا للقوانين والتعليمات […]

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