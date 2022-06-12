انتخابات ١٥ أيار في لبنان، وماذا بعد؟ - فؤاد سلامة

2022/06/12 | 11:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فؤاد_سلامة إنتخابات لبنان، هل ثمة أمل في تقديم بديل تغييري في لبنان؟استطاعت قوى التغيير أن تحقق إنجازاً مهماً بإيصال ١-;-٣-;- نائباً إلى تحت قبة البرلمان..



كيف ستترجم قوى التغيير هذا الإنجاز شعبياً؟يمكن نظرياً على الأقل أن يتم البناء على ما تحقق عبر تطوير المجموعة البرلمانية التغييرية إلى كتلة نيابية منسجمة ومتناغمة فيما بين أعضائها أولاً، وبينها ومعظم المرشحين التغييريين الأقوياء ثانياً، ......





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