اندلاع حريق داخل احد المطاعم في منطقة شارع فلسطين- عاجل

2022/06/12 | 11:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، باندلاع حريق داخل احد المطاعم في منطقة شارع فلسطين.

وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "حريقاً اندلع داخل احد المطاعم في منطقة شارع فلسطين في بغداد".

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