الأرجنتين تحتجز طائرة ركاب إيرانية

2022/06/12 | 11:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم

الأحد، أن حكومة الأرجنتين احتجزت

طائرة من طراز "بوينغ 747" مملوكة لشركة

"ماهان إير" الإيرانية، ومؤجرة لشركة

طيران فنزويلية مملوكة للدولة في مطار

بوينس آيرس.

ولم يصدر

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