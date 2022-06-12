حفلات التخرج بين النقد والانتقاد

2022/06/12 | 11:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عباس الصباغ

يبدأ موسم حفلات التخرّج نهاية كل عام

دراسي جامعي بإقامة حفلات تتراوح مابين

العفوية والبسيطة الهادئة ومابين

الصاخبة او التي اعدّ لها اعداد مسبق من

فقرات وبرامج كما تتناقلها وسائل

الت

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