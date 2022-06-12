2022/06/12 | 11:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت شبكة تضم عشرات المحامين

العراقيين، السبت، مذكرة احتجاج على

حالات التضييق التي تطال حرية التعبير

والنشر، متهمين أعلى سلطة قضائية في

البلاد بـ"مخالفات قانونية" تتعلق

بمذكرات إلقاء قبض على إعلاميين

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