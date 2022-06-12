تحذير سياسي من انفجار شعبي بسبب اخطاء الامن الغذائي

2022/06/12 | 11:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون تركي العتبي، الاحد، وجود هفوات كبيرة خلال تمرير بنود قانون الامن الغذائي، مبينا ان غبن حقوق الشرائح ستؤدي الى انفجار شعبي غير مسيطر عليه.وقال العتبي في حديث لـ/ المعلومة/،اننا” حذرنا مبكرا من خطورة المضي في تمرير قانون الامن الغذائي وضرورة دعم مساعي اقرار الموازنة العام لعام […]

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