القوات الامنية تباشر بتطبيق خطة تأمين حماية طريق الحجاج

2022/06/12 | 11:21 - المصدر: وكالة خبر

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باشرت القوات الامنية بتطبيق خطة تأمين حماية طريق الحجاج .

وذكرة وزارة الداخلية في بيان ” ان قطعات اللواء السادس عشر الفرقة الرابعة شرطة اتحادية ، باشرت بتطبيق خطة تأمين حماية طريق الحجاج ضمن قاطع المسؤولية على طريق الحج البري في محافظة كربلاء المقدسة “

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