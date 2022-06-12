القبض على ٦ متهمين بقضايا مختلفة في ديالى

2022/06/12 | 11:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الاحد، عن القاء القبض على ستة متهمين بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة.وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “دوريات من اقسام شرطة الخالص والعبارة وقسم مكافحة إجرام ديالى ومفارز مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية خلال ألممارسات ألامنية تمكنت من إلقاء القبض على (٦) […]

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