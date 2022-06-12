4.6 مليار دينار أرباح صافية لزين العراق في الربع الأول من 2022

2022/06/12 | 11:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققت شركة زين العراق، أرباحا صافية بلغت 4.6 مليار دينار خلال الربع الأول من العام 2022.

وبلغت الإيرادات المالية للشركة، خلال الربع الأول، 197.6 مليار دينار، بينما بلغت موجودات الشركة 4.3 تريليون دينار.

ويبلغ رأسمال الشركة 1.8 تريليون دينار، بينما بلغت مصروفات الشركة خلال الربع الأول، 183.4 مليار دينار.

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