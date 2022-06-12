مدرب نفط ميسان يكشف أسباب تذبذب نتائج الفريق

2022/06/12 | 11:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – حسين عماركشف مدرب فريق نفط ميسان بكرة القدم أحمد خلف عن أسباب تذبذب نتائج الفريق في المدة السابقة من منافسات الدوري العراقي الممتاز،وقال خلف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية ( واع )، اليوم الأحد ، إن " سبب تذبذب نتائج الفريق يعود بالدرجة الأساس الى عدم التوفيق، على الرغم من الأداء الجيد الذي يظهر عليه الفريق في كل مبارياته ولكن النتائج لاتلبي الطموح".واضاف خلف، أن" فريقه يفتقد الى اللاعب المهاجم الهداف الذي يترجم جهود زملائه الى اهداف "، مشيراً الى أن" جميع مباريات الدوري صعبة وهذا حال كل الفرق في المسابقة، إذ تمرُّ بالوضع نفسه ".وتابع خلف، أن" ما يحدث مع الأندية هو عدم استقرار في النتائج والدليل على ذلك، أن فرق المقدمة تعاني من تفاوت في مبارياتها وليس لديها استقرار في الأداء؛ الأمر الذي يلقي بظلاله على مواقع الفرق في جدول الترتيب العام ".

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