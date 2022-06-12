كاميرا مراقبة ترصد رجلًا يعتدي على فتاة في وضح النهار.. وجاء الرد سريعًا

2022/06/12 | 11:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقطت كاميرا مراقبة أمنية اللحظة التي تم فيها إنقاذ امرأة تبلغ من العمر 36 عامًا من عملية سطو في بلدة إيتابيرا بالبرازيل.وقد حاول الرجل سرقتها في وضح النهار بمنتصف طريق تعد خالية من المارة، ولكن صادف ذلك مرور حافلة تقل عمالًا بالقرب من مكان وقوع الحادثة.

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