صلاح الدين.. مصرع أربعة أفراد من أُسرة واحدة بسقوط سيارتهم بنهر الاسحاقي

2022/06/12 | 11:32 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بمصرع أُسرة ضابط شرطة جراء سقوط سيارتهم في جدول إروائي جنوبي صلاح الدين.

وقال المصدر ” أن أربعة أفراد من أُسرة ضابط في مكافحة المخدرات برتبة نقيب لقوا مصرعهم نتيجة سقوط مركبتهم في نهر الاسحاقي في منطقة بني سعد التابعة لقضاء بلد جنوبي صلاح الدين.

واضاف أن “جثث الضحايا تم انتشالها ونقلها إلى الطب العدلي فيما فتحت السلطات المختصة تحقيقا بالحادث”.

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