اندلاع حريق في شارع فلسطين وسط بغداد

2022/06/12 | 11:32 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع حريق في منطقة شارع فلسطين تقاطع النخلة وسط بغداد.

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