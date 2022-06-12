العراق مع موعد وصول كتلة هوائية باردة

2022/06/12 | 11:32 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اشارت التوقعات الجوية الى اندفاع كتلة هوائية باردة نحو العراق ستسبب بإنخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة مع فرص لهطول أمطار في مرتفعات شمال العراق .

وقال المتنبىء الجوي صادق عطية “أن كتلة هوائية باردة تدفع من جنوب اوربا نحو شمال شبه الجزيرة العربية مروراً بالعراق أعتباراً من صباح غد الاثنين .

وأضاف عطية “ان هذا الاندفاع سيتسبب بأنخفاض في درجات الحرارة دون معدلاتها في وسط وشمال وغرب البلاد حتى نهاية هذا الاسبوع .

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